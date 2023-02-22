В "Тоттенхэме" уже нашли замену для Конте
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен
Главный тренер “Тоттенхэма” Антонио Конте все ближе к тому, чтобы покинуть команду.
Как пишет британская пресса, ан его должность хотят пригласить наставника “Брайтона” Роберто де Дзерби.
По данным источника, итальянский тренер покинет “шпор” по состоянию здоровья.
Боссы лондонцев считают, что бывший тренер донецкого “Шахтера” может станет хорошей заменой итальянцу.
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