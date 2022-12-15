В "Шахтере" пролили свет на будущее украинца Мудрика

Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин ответил на вопросы о будущем вингера Михаила Мудрика в команде.

По словам функционера, сейчас у клуба нет предложений, которые достойны внимания.

"Мы достаточно далеки от того, что предлагают клубы по Мудрику и что хотим мы. Пускай разница и небольшая, но это не те деньги.

Будет ли продан Мудрик до конца года? Возможно, 50 на 50, что это случится зимой. К нему проявляют интерес клубы АПЛ. Я сам лично контактировал с многими командами, многие продолжают переговоры", - сказал он.

В этом сезоне украинец сыграл 18 поединков , в которых успел отличиться 10 голами и 8 ассистами.