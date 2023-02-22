В ПСЖ уточнили диагноз Неймара
Новости футбола Сегодня, 05:19
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Форвард ПСЖ Неймар провел повторное обследование после травмы, которую он получил в матче Лиги 1 с “Лиллем” (4:3).
Как сообщили в клубе, у бразильца выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок.
Очередной медосмотр Неймара запланирован на начало следующей недели.
В то же время есть и хорошие новости. Врачи сообщили о восстановлении Нуну Мендеша, который вернется к тренировкам на этой неделе.
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