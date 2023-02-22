В ПСЖ уточнили диагноз Неймара

Форвард ПСЖ Неймар провел повторное обследование после травмы, которую он получил в матче Лиги 1 с “Лиллем” (4:3).

Как сообщили в клубе, у бразильца выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок.

Очередной медосмотр Неймара запланирован на начало следующей недели.

В то же время есть и хорошие новости. Врачи сообщили о восстановлении Нуну Мендеша, который вернется к тренировкам на этой неделе.