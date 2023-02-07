В "Ливерпуле" определились с будущим Фирмино

Роберто Фирмино, судя по всему, задержится в “Ливерпуле”.

Текущий контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года, но стороны рассматривают вариант с его продлением.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, на этом настаивает главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп.

Скорее всего, бразильцу предложат краткосрочный контракт до 2025 года.

В текущем сезоне Фирмино провел 21 матч, в которых он записал на свой счет 9 голов и 4 результативные передачи.