В "Баварии" пожаловались на судейство в матче с "Манчестер Сити"
Новости футбола Сегодня, 04:55
Фото: твиттер Ман Сити
Спортивный директор “Баварии” Хасан Салихамиджич остался неудовлетворенным работой судьи в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (1:1).
Главным арбитром встречи был Клеман Тюрпен. По ходу встречи он поставил два пенальти и удалил наставника “Баварии” Томаса Тухеля.
По словам функционера, даже несмотря на плохое судейство, его команда показала хороший футбол.
“Наша команда провела отличный матч, несмотря на плохое судейство. Мы должны забивать больше голов, нам нужно найти замену для форварда Роберта Левандовски”, - сказал он.
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