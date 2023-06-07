Уокер рассказал, сможет ли сыграть в финале Лиги чемпионов

Защитник “Манчестер Сити” Кайл Уокер подтвердил свою доступность для участия в финале Лиги чемпионов.

Звездный футболист “горожан” пропустил тренировку во вторник, но это было связано с предоставлением ему дополнительного дня отдыха.

“Я в порядке, я просто не становлюсь моложе. Я ни за что не пропущу финал Лиги чемпионов”, – сказал Уокер.

Напомним, что финальная игра турнира пройдет 10 июня в Стамбуле. В ней англичане сыграют с “Интером”.