Унаи Эмери vs Де Дзерби. Астон Вилла шокировала Брайтон, забив 6 мячей на Вилла Парк

30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами Астон Вилла и Брайтон. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу вилланов.

Хе-триком в этом поединке отметился Олли Уоткинс. Также за хозяев Вилла Парк голы оформили Джейкоб Рэмзи и Дуглас Луис, а еще один мяч Брайтон забил в свои ворота - Первис Эступинан записал на свой счет автогол.

Единственный мяч за чаек забил Ансу Фати, который выступает за команду Роберто Де Дзерби на правах аренды с Барселоны. Для испанца это 1-й гол в АПЛ.

Сейчас полопечные Унаи Эмери занимают 4-е место в таблице чемпионата Англии с 15 очками после 7 туров. У Брайтон столько же пунктов и находится на 3-й позиции благодаря более лучшей разницы забитых и пропущеных.

АПЛ. 7-й тур. 30 сентября

Астон Вилла - Брайтон - 6:1

Голы: Уоткинс, 14, 21, 65, Эступинан, 26 (автогол), Рэмзи, 85, Дуглас Луис, 90+7 - Фати, 50