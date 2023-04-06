Умер легендарный итальянский футболист

В Италии в возрасте 77 лет скончался легендарный футболист Серджио Гори.

По данным СМИ, легендарный спортсмен умер после продолжительной болезни, проведя последние две недели жизни в больнице.

Он запомнился выступлениями за “Интер” и “Ювентус”.

В его активе четыре победы в чемпионате Италии с тремя разными клубами, что удается не многим игрокам.

Особенно важным считается его победа в первенстве с “Кальяри” в 1970 году.

Также он играл за сборную Италии, с которой завоевал серебро чемпионата мира.