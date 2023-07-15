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Украинским нападающим Довбиком интересуется клуб Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 14:30
Украинским нападающим Довбиком интересуется клуб Ла Лиги Фото: инстаграм Артема Довбика/Автор неизвестен

“Жирона”, за которую выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков, проявляет интерес к нападающему “Днепра-1” и сборной Украины Артему Довбику, сообщает журналист Cadena Ser Нил Сола в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда в летнее трансферное окно. В “Жироне” понимают, что трансфер украинца может обойтись в серьезную сумму, и в связи с этим “Жирона” хочет обратиться за финансовой помощью к компании City Football Group, которой клуб принадлежит.

26-летний Довбик выступает за “Днепр-1” с 2020 года. Он перешел в днепровский клуб из датского “Мидтъюлланда”. Сумма трансфера составила 450 тысяч евро. Всего форвард провел за “Днепр-1” 84 матча во всех турнирах, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока с украинским клубом действует до лета 2025 года. Ранее он играл за “Черкасский Днепр", “Днепр”, “Зарю" (Бельцы) и “Сеннерйюск”.

Довбик с 2021 года играет за сботрную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 18 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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