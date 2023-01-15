Украинец Мудрик определился с новым клубом
Новости футбола Сегодня, 04:20
Фото: твиттер Шахтера/Автор неизвестен
Вингер “Шахтёра” Михаил Мудрик станет игроком “Челси”.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, за игрока сборной Украины синие заплатят 100 млн.
Между клубами идет обмен необходимыми документами для официального завершения сделки.
По данным источника, сегодня Мудрик пройдет медицинское обследование, прежде чем окончательно оформить переход в клуб из Лондона.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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