Следующий год УЕФА станет соорганизатором Золотого мяча вместе с изданиями France Football и L’Équipe.

УЕФА подписал контракт с компанией Groupe Amaury, которая является владельцем изданий France Football и L'Equipe. Согласно этому соглашению, французский ресурс останется владельцем бренда Золотой Мяч (Ballon d'Or). France Football продолжит наблюдение за организацией голосования, которое не будет изменено. УЕФА возьмет на себя продажу коммерческих прав и организацию церемонии награждения.

Кроме того, будут добавлены две награды - лучшему тренеру года среди мужчин и женщин. В настоящее время France Football определяет победителей в восьми номинациях:

Золотой Мяч (лучший игрок года)

Женский Золотой Мяч (лучшая игрокиня года)

Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)

Трофей Яшина (лучший вратарь года)

Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)

Трофей Сократа (за вклад в социальное развитие футбола)

Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)

Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)

Дополним, что с 2010 по 2015 годы издание проводило церемонию вместе с ФИФА, и в голосовании, помимо журналистов, участвовали также капитаны и тренеры сборных мира. Однако в 2016 году стороны разошлись, и Золотой Мяч продолжил присуждаться французским ресурсом.

ФИФА ввела аналогичную награду The Best, победителя которой выбирают именно капитаны и тренеры сборных.