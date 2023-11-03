УЕФА станет соорганизатором Золотого мяча
Следующий год УЕФА станет соорганизатором Золотого мяча вместе с изданиями France Football и L’Équipe.
УЕФА подписал контракт с компанией Groupe Amaury, которая является владельцем изданий France Football и L'Equipe. Согласно этому соглашению, французский ресурс останется владельцем бренда Золотой Мяч (Ballon d'Or). France Football продолжит наблюдение за организацией голосования, которое не будет изменено. УЕФА возьмет на себя продажу коммерческих прав и организацию церемонии награждения.
Кроме того, будут добавлены две награды - лучшему тренеру года среди мужчин и женщин. В настоящее время France Football определяет победителей в восьми номинациях:
- Золотой Мяч (лучший игрок года)
- Женский Золотой Мяч (лучшая игрокиня года)
- Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
- Трофей Яшина (лучший вратарь года)
- Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
- Трофей Сократа (за вклад в социальное развитие футбола)
- Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
- Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)
Дополним, что с 2010 по 2015 годы издание проводило церемонию вместе с ФИФА, и в голосовании, помимо журналистов, участвовали также капитаны и тренеры сборных мира. Однако в 2016 году стороны разошлись, и Золотой Мяч продолжил присуждаться французским ресурсом.
ФИФА ввела аналогичную награду The Best, победителя которой выбирают именно капитаны и тренеры сборных.