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УЕФА станет соорганизатором Золотого мяча

Новости футбола Сегодня, 10:31
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
УЕФА станет соорганизатором Золотого мяча УЕФА станет соорганизатором Золотого мяча

Следующий год УЕФА станет соорганизатором Золотого мяча вместе с изданиями France Football и L’Équipe.

УЕФА подписал контракт с компанией Groupe Amaury, которая является владельцем изданий France Football и L'Equipe. Согласно этому соглашению, французский ресурс останется владельцем бренда Золотой Мяч (Ballon d'Or). France Football продолжит наблюдение за организацией голосования, которое не будет изменено. УЕФА возьмет на себя продажу коммерческих прав и организацию церемонии награждения.

Кроме того, будут добавлены две награды - лучшему тренеру года среди мужчин и женщин. В настоящее время France Football определяет победителей в восьми номинациях:

  • Золотой Мяч (лучший игрок года)
  • Женский Золотой Мяч (лучшая игрокиня года)
  • Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
  • Трофей Яшина (лучший вратарь года)
  • Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
  • Трофей Сократа (за вклад в социальное развитие футбола)
  • Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
  • Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)

Дополним, что с 2010 по 2015 годы издание проводило церемонию вместе с ФИФА, и в голосовании, помимо журналистов, участвовали также капитаны и тренеры сборных мира. Однако в 2016 году стороны разошлись, и Золотой Мяч продолжил присуждаться французским ресурсом.

ФИФА ввела аналогичную награду The Best, победителя которой выбирают именно капитаны и тренеры сборных.

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