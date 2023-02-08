Цели "Ювентуса" на сезон кардинально изменились после лишения 15 очков

Главный тренер “Ювентуса” Массимилиано Аллегри рассказал о том, какие цели ставит перед своими футболистами на текущий сезон.

Как известно, с туринцев сняли 15 баллов по ходу текущего розыгрыша Серии А.

По словам тренера, теперь “Ювентусу” нужно набрать 14 очков, чтобы спастись от вылета.

“По факту мы набрали 41 очко, но у нас есть только 26, так что для достижения 40 и безопасности мы должны набрать еще 14, а там посмотрим, где мы. Теперь наша цель - попасть в верхнюю половину таблицы”, - сказал он.