Три игрока "Барселоны" восстановились после травм

"Барселона" вскоре снова сможет рассчитывать на ключевых футболистов, которые недавно выбыли из-за травмы.

В частности, к тренировкам с командой вернулись хавбеки Френки де Йонг и Педри. Также от повреждения восстановился вингер Усман Дембеле.

Все трое смогут появиться на поле в предстоящем матче Ла Лиги против мадридского “Атлетико”, который пройдет 23 апреля.

Напомним, что чемпионат Испании остался последним турниром, в котором участвует "Барселона".