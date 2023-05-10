Тренер "Милана" рассказал, сыграет ли Леау против "Интера"

Наставник "Милана" Степано Пиоли рассказал о настрое команды на предстоящий матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Интером".

В беседе с журналистами тренер подчеркнул важность игры всей команды.

“Чтобы добиться фантастического результата, нужно приложить невероятные усилия, и мы постараемся это сделать”, - сказал он.

Также специалист ответил на вопрос о состоянии вингера Рафаэла Леау. По его словам, участие португальца в матче пока под вопросом.

“Если он будет в форме, то будет играть. Если нет - то его не будет даже в запасе”, - добавил он.

Напомним, что игра пройдет сегодня в Милане.