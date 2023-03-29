Трансфер Гюндогана в "Манчестер Сити" может сорваться

“Барселона” продолжает интересоваться капитаном “Манчестер Сити” Илкаем Гюндоганом.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, стороны уже уладили личного контракта.

В то же время, “Барселона” столкнулась с проблемами финансового фейр-плея, и поэтому не может гарантировать регистрацию трансфера игрока.

Каталонцы предложили включить в соглашение пункт, согласно которому, Гюндоган сможет уйти в аренду, если не будет зарегистрирован в составе “Барселоны”.

32-летний футболист в этом сезоне провел 37 матчей за “Манчестер Сити” во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре ассиста.