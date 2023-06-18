"Тоттенхэм" выкупил звездного игрока "Ювентуса"

"Тоттенхэм" достиг соглашения о выкупе полузащитника "Ювентуса" Деяна Кулушевски.

Как пишет Фабрицио Романо, англичане выбили скидку в €5 млн, а итоговая сумма выкупа составит €30 млн.

Ожидается, что футболист подпишет контракт, рассчитанный на 5 лет.

В прошлом сезоне Кулушевски провел 37 матчей за "Тоттенхэм", в которых забил два гола и отдал восемь результативных пасов.