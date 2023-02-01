Торган Азар перебрался в чемпионат Нидерландов

Хавбек дортмундской “Боруссии” Торган Азар перешел в ПСВ.

Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

На сайте указано, что речь идет об аренде футболиста до конца сезона.

В новом для себя клубе бельгиец будет играть под 11-м номером.

В этом сезоне хавбек провел за “Боруссию” 14 матчей.