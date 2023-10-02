Томас Мюллер не удовлетворен своим игровым временем в Баварии

Томас Мюллер недоволен своим игровым временем в новом сезоне и может покинуть команду, сообщает Bayern & Germany.

Контракт Томаса Мюллера с "Баварией" истекает следующим летом, и пока неясно, продлит ли он его. В этом сезоне его время на поле ограничено, и он не удовлетворен своей уменьшенной значимостью для команды.

В этом сезоне он вообще не включался в стартовом составе и вряд ли выходил на замену в качестве запасного игрока. Более того, Мюллер недоволен тем, что даже будучи запасным, он не является предпочтительным вариантом. Томас Тухель отдает предпочтение Эрику-Максиму Чупо-Мотингу и Матису Телю. В этом сезоне он отдал одну результативную передачу в шести матчах.

Маловероятно, что ситуация изменится, если Тухель будет продолжать тренировать команду.

Томас Мюллер - продукт академии "Баварии", где он тренировался с 11 лет. Он дебютировал за первую команду в Бундеслиге 15 августа 2008 года в матче против Гамбурга, выходя на замену на 80-й минуте вместо Мирослава Клозе.

Через год Томас забил свой первый дубль в Бундеслиге в матче против "Боруссии Дортмунд", а через три дня он повторил свой подвиг в Лиге чемпионов, забив два гола "Маккаби Хайфе".