Терпение еще не лопнуло? В "Челси" оценили работу Поттера
Новости футбола Сегодня, 05:41
Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен
“Челси” все еще не планирует увольнять Грэма Поттера с должности главного тренера команды.
Как рассказал журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу, мнение о работе боссов клуба не изменилось.
Даже после поражения в домашнем матче с “Саутгемптоном” (0:1) у него остается прежний кредит доверия.
Напомним, что 7 марта “Челси” проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской “Боруссией”. В первой игре немцы победили со счетом 1:0.
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