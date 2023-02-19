Терпение еще не лопнуло? В "Челси" оценили работу Поттера

“Челси” все еще не планирует увольнять Грэма Поттера с должности главного тренера команды.

Как рассказал журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу, мнение о работе боссов клуба не изменилось.

Даже после поражения в домашнем матче с “Саутгемптоном” (0:1) у него остается прежний кредит доверия.

Напомним, что 7 марта “Челси” проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской “Боруссией”. В первой игре немцы победили со счетом 1:0.