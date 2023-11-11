Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира

Международная боксерская федерация (IBF) официально лишила титула чемпиона мира в полусреднем весе американского боксера Теренса Кроуфорда.

После того как американец в июле победил Эррола Спенса он объединил все четыре пояса, добавив к своему поясу WBO титулы Спенса по версиям IBF, WBA и WBC.

В конце августа организация предписала Кроуфорду начать переговоры сДжароном Эннисом, как обязательным претендентом. Но у Кроуфорда в контракте была прописана опция реванша с бывшим чемпионом, о чем в сентябре представитель Теренса уведомил IBF.

По сообщениям ESPN, IBF в четверг лишила Теренса Кроуфорда пояса и его временным обладателем назначен Джарон Эннис.

36-летний Кроуфорд (40-0, 31 КО) ввиду озвученного решения перестал быть абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Теренс остался обладателем поясов WBO, WBA и WBC.

Теренс Кроуфорд был признан лучшим боксером независимо от весовой категории по версиям The Ring, BoxRec и ESPN. Ранее первое место в личном рейтинге P4P Кроуфорду отдал чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик.

Реванш между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом сначала был запланирован на декабрь, сейчас сообщается, что бой пройдет в феврале 2024 года.