EN EN NG NG
Главная Новости Новости бокса Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира

Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира

Новости бокса Сегодня, 04:05
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира Фото с сайта boxingscene.com/Jake Donovan

Международная боксерская федерация (IBF) официально лишила титула чемпиона мира в полусреднем весе американского боксера Теренса Кроуфорда.

После того как американец в июле победил Эррола Спенса он объединил все четыре пояса, добавив к своему поясу WBO титулы Спенса по версиям IBF, WBA и WBC.

В конце августа организация предписала Кроуфорду начать переговоры сДжароном Эннисом, как обязательным претендентом. Но у Кроуфорда в контракте была прописана опция реванша с бывшим чемпионом, о чем в сентябре представитель Теренса уведомил IBF.

По сообщениям ESPN, IBF в четверг лишила Теренса Кроуфорда пояса и его временным обладателем назначен Джарон Эннис.

36-летний Кроуфорд (40-0, 31 КО) ввиду озвученного решения перестал быть абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Теренс остался обладателем поясов WBO, WBA и WBC.

Теренс Кроуфорд был признан лучшим боксером независимо от весовой категории по версиям The Ring, BoxRec и ESPN. Ранее первое место в личном рейтинге P4P Кроуфорду отдал чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик.

Реванш между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом сначала был запланирован на декабрь, сейчас сообщается, что бой пройдет в феврале 2024 года.

Популярные новости
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура Новости футбола Сегодня, 09:49 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура
НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости баскетбола Сегодня, 01:51 НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 01:39 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Питтсбург Пингвинз закрепит номер легендарно чешского хоккеиста Новости хоккея Вчера, 16:55 Питтсбург Пингвинз закрепит номер легендарно чешского хоккеиста
Шпоры объявили даты возвращения ключевых игроков после травм Новости футбола Вчера, 16:28 Шпоры объявили даты возвращения ключевых игроков после травм
Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха Новости футбола Вчера, 15:26 Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:57 Жирона, благодаря волевой победе над Райо, остается лидером Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 09:49 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура Новости футбола Сегодня, 09:40 АПЛ. Вулверхэмптон дважды забил после 90 минуты и победил Тоттенхэм Новости футбола Сегодня, 08:59 Манчестер Сити присмотрел у Челси замену Уокеру Новости футбола Сегодня, 08:27 Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:58 Челси – Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 07:16 Клубы Бундеслиги следят за голкипером Реала Новости баскетбола Сегодня, 06:43 ВИДЕО. Леброн первый в истории игрок НБА с пятью тысячами потерь Новости футбола Сегодня, 06:12 «Поздравляю Челси и Коула». Гвардиола высказался об экс-игроке Манчестер Сити Новости MMA Сегодня, 05:39 UFC 295. Прохазка - Перейра: полное расписание боев, дата и время
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус — Кальяри 11 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ньюкасл 11 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Виннипег Джетс - Даллас Старс 11 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия 11 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 12 ноября 2023 года MMA 12 ноя 2023 Прогноз на бой Иржи Прохазка — Алекс Перейра 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Наполи — Эмполи 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд 12 ноября 2023 года