Такого не было с 2018 года: Гвардиола не сделал ни одной замены в матче ЛЧ

Главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “РБ Лейпциг” (1:1).

Интересно, что английской команды это был первый матч в рамках еврокубка, который прошел без замен.

Интересно, что по ходу встречи “РБ Лейпциг” выпустил на поле 5 свежих игроков.

Последний раз в Лиге чемпионов матч без замен провел “Манчестер Юнайтед” в октябре 2018 года. Тогда англичане проиграли “Ювентусу” (0:1).