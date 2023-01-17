Стало известно, в каком случае "Шахтер" получит еще 30 миллионов за Мудрика

Гендиректор “Шахтера” Сергей Палкин рассказал о том, какие бонусы украинский клуб может получить от “Челси” за трансфер Михаила Мудрика.

Напомним, что сумма трансфера составила 70 миллионов, а еще 30 миллионов прописаны в виде бонусов.

“В контракте не было пункта о ”Золотом мяче". Там прописаны достижимые бонусы, которые мы выполнимы. Не исключено, что они будут выполнены не в этом году, а в ближайшие два, три или четыре года", - отметил он.

Также Палкин добавил, что бонусы привязаны к возможным титулам английского клуба в АПЛ или Лиге чемпионов.