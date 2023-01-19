Стало известно, сколько зрителей посетило матчи ЧМ-2022

Стало известно, какое количество зрителей побывало на матчах ЧМ-2022.

Мировое первенство в прошлом году проходило в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Как сообщили в ФИФА, всего на стадионах в арабской стране побывали 3,4 миллиона зрителей. Для сравнения, матчи позапрошлого ЧМ, который проходил в России в 2018 году, посетили 3 миллиона зрителей.

Напомним, что триумфатором катарского мундиаля стала команда Аргентины, которая обыграла в финале Францию в серии пенальти.