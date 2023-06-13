Стало известно, сколько Турция заработала на проведении финала Лиги чемпионов

Глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши рассказал о том, сколько денег принес стране финал Лиги чемпионов в Стамбул.

По его словам, встреча "Манчестер Сити" и "Интера" смогла привнести в бюджет Турции около 200 миллионов долларов.

В финальном матче в минувшую субботу победили англичане со счетом 1:0.

Кроме того, в этом сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии и выиграл Кубок Англии, оформив требл.