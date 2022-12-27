Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" проиграл гонку за Гакпо

“Манчестер Юнайтед” не стал бороться с “Ливерпулем” за форварда ПСВ Коди Гакпо из-за того, что скаутов “красных дьяволов” не убедил уровень развития футболиста.

Об этом написал журналист ВВС Говард Нерс.

До объявления перехода Гакпо в “Ливерпуль” именно “МЮ” считался главным кандидатом на покупку футболиста.

Ожидается, что “Ливерпуль” заплатит за молодого таланта 37 млн фунтов без учета бонусов.

В текущем сезоне нидерландец забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах.