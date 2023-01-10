Стало известно, кто может стать новым капитаном сборной Франции после ухода Льориса

Названы имена трех футболистов, которые претендуют на должность капитана в национальной команде Франции.

Как известно, капитанская повязка освободилась после ухода из команды голкипера Уго Льориса.

По данным источника, на должность капитана сборной претендуют защитник Рафаэль Варан, а также нападающие Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

О своем решении страж ворот заявил вчера. Он провел за французов 145 матчей, из них – 121 с капитанской повязкой.