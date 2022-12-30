Стало известно, где похоронят Пеле

Легендарного футболиста Пеле, который скончался накануне в возрасте 82 лет, похоронят в Вила-Белмиро, историческом доме “Сантоса”.

Как сообщает Globo Esporte, именно здесь легенда мирового футбола прожил большую часть своей карьеры.

Более того, в Сантосе ввели недельный траур после смерти Пеле.

За свою футбольную карьеру бразилец забил 1281 гол в 1363 матчах. В составе сборной Бразилии он провёл 92 игры, забив 77 голов.

Ожидается, что похороны пройдут 3 января.