Стало известно, где может продолжить карьеру Иско

Полузащитник Иско продолжает поиски нового клуба.

На данный момент к нему проявляют интерес английский “Вулверхэмптон” и американский “Лос-Анджелес Гэлакси”.

Напомним, что на днях испанец покинул “Севилью”. Контракт могли разорвать из-за конфликта со спортивным директором клуба Мончи и неудачной игры команды в чемпионате.

Отметим, что Иско перебрался в “Севилью” прошлым летом. За это время он сыграл 19 матчей, в которых забил гол и отдал три голевых передачи.