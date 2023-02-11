Стало известно, где хочет поработать Анчелотти

Наставник “Реала” Карло Анчелотти мечтал бы поработать в римской “Роме”.

Об этом рассказал его бывший коллега Джорджо Часкини.

“Анчелотти часто вспоминал о римской команде во время наших бесед. Карло вырос с любовью в сердце к этому футбольному клубу. Я могу представить его в Риме”, – приводит Часкини Calciomercato.

Ранее СМИ писали, что итальянский тренер вскоре покинет “Реал” ради работы в сборной Бразилии.