Стало известно, действительно ли Роналду мог оказаться в "Атлетико"

Девушка нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду Джорджина Родригес опровергла информацию о том, что футболист мог подписать контракт с мадридским "Атлетико".

Она заявила, что Роналду никогда не стал бы рассматривать трансфер в этот клуб.

Как известно, после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2022 года, Роналду рассматривал различные варианты продолжения карьеры, однако в итоге подписал контракт с саудовским "Аль-Насром".

Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.