Стало известно будущее Клоппа в "Ливерпуле"

Наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп не собирается покидать свой пост.

Как пишет инсайдер Флориан Плеттенберг, у немецкого тренера есть полная поддержка со стороны руководства, несмотря на слабый сезон.

Напомним, что после 18 туров “красные” набрали в АПЛ 28 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. У лидирующего “Арсенала” на 19 очков больше.

Уже в следующем туре чемпионата команда Клоппа будет играть против “Челси”. Встреча пройдет 21 января.