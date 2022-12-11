Стало известно, будет ли Нойер завершать карьеру после перелома ноги

Голкипер “Баварии” и сборной Германии Мануэль Нойер не думает о завершении карьеры.

Как известно, на днях 36-летний страж ворот сломал ногу, когда катался на лыжах в отпуске.

Таким образом, опытный футболист выбыл как минимум до конца сезона.

Источники пишут, что даже после тяжелой травмы Нойер будет продолжать играть в футбол. Страж ворот надеется вернуться в следующем сезоне и дальше быть первым номером команды.