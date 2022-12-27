Стала известна судьба Скалони в сборной Аргентины

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони останется на своей должности после победы на ЧМ-2022.

Отметим, что контракт 44-летнего специалиста рассчитан до конца текущего года, но в скором времени он продлит соглашение.

Как заявил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, с тренером уже есть устные договоренности.

“Он ездил в Испанию, чтобы решить вопросы с паспортом для одного из своих детей. После его возвращения мы вернемся к вопросу”, – сказал Тапиа.

Отметим, что Скалони руководит сборной с 2018 года. В этом году вместе с ним Аргентина выиграла ЧМ-2022.