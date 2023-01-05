Спаллетти объяснил причины первого поражения "Наполи" в чемпионате Италии

Главный тренер “Наполи” Лучано Спаллетти попытался найти причины поражения своей команды от “Интера” (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

По словам специалиста, его подопечные могли сыграть лучше, но иногда показывают себя ниже возможностей.

“Это поражение ничего не поменяло для нас. Иногда нам будут встречаться команды, которые не дадут играть нам так, как мы бы хотели”, - сказал он.

Напомним, что “Наполи” продолжает лидировать в Серии А с 41 баллом.