Синхронные потери "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда" и АЗ: результаты 15-го тура Эредивизии

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить, что синхронно побед не сумели добиться "Аякс", ПСВ, "Фейеноорд" и АЗ.

НЕК - "Аякс" - 1:1 (0:1)

Голы: Классен, 38 - 0:1, Димата, 52 - 1:1

АЗ - "Витесс" - 1:1 (0:0)

Голы: Павлидис, 77 - 1:0, Санко, 87 - 1:1

ПСВ - "Спарта" - 0:0

"Утрехт" - "Фейеноорд" - 1:1 (1:0)

Голы: Торнстра, 3 - 1:0, Джаханбакш, 90 - 1:1

"Камбур" - "Волендам" - 0:3 (0:2)

Голы: Оулд-Чикх, 8 - 0:1, Мюрен, 9 - 0:2, Верман, 74 - 0:3

"Эксельсиор" - "Гронинген" - 1:0 (0:0)

Гол: Эль-Яакуби, 70 - 1:0

"Фортуна" - "Гоу Эхед Иглз" - 0:2 (0:2)

Голы: Куйперс, 21 - 0:1, Адеканье, 44 - 0:2

"Валвейк" - "Херенвен" - 0:0

"Твенте" - "Эммен" - 2:0 (1:0)

Голы: ван Вольфсвинкель, 5 - 2:0, Садилек, 67 - 2:0

Положение команд: "Фейеноорд" - 34, "Аякс", ПСВ - 31, "Твенте", АЗ - 30, "Спарта", "Утрехт" - 25, "Херенвен" - 24, НЕК, "Гоу Эхед Иглз", "Валвейк" - 18, "Эксельсиор" - 16, "Фортуна" - 15, "Витесс" - 14, "Гронинген" - 12, "Эммен" - 11, "Волендам" - 9, "Камбур" - 8.

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