Главная Новости Синхронные потери "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда" и АЗ: результаты 15-го тура Эредивизии

Синхронные потери "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда" и АЗ: результаты 15-го тура Эредивизии

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить, что синхронно побед не сумели добиться "Аякс", ПСВ, "Фейеноорд" и АЗ.

НЕК - "Аякс" - 1:1 (0:1)
Голы: Классен, 38 - 0:1, Димата, 52 - 1:1

АЗ - "Витесс" - 1:1 (0:0)
Голы: Павлидис, 77 - 1:0, Санко, 87 - 1:1

ПСВ - "Спарта" - 0:0

"Утрехт" - "Фейеноорд" - 1:1 (1:0)
Голы: Торнстра, 3 - 1:0, Джаханбакш, 90 - 1:1

"Камбур" - "Волендам" - 0:3 (0:2)
Голы: Оулд-Чикх, 8 - 0:1, Мюрен, 9 - 0:2, Верман, 74 - 0:3

"Эксельсиор" - "Гронинген" - 1:0 (0:0)
Гол: Эль-Яакуби, 70 - 1:0

"Фортуна" - "Гоу Эхед Иглз" - 0:2 (0:2)
Голы: Куйперс, 21 - 0:1, Адеканье, 44 - 0:2

"Валвейк" - "Херенвен" - 0:0

"Твенте" - "Эммен" - 2:0 (1:0)
Голы: ван Вольфсвинкель, 5 - 2:0, Садилек, 67 - 2:0

Положение команд: "Фейеноорд" - 34, "Аякс", ПСВ - 31, "Твенте", АЗ - 30, "Спарта", "Утрехт" - 25, "Херенвен" - 24, НЕК, "Гоу Эхед Иглз", "Валвейк" - 18, "Эксельсиор" - 16, "Фортуна" - 15, "Витесс" - 14, "Гронинген" - 12, "Эммен" - 11, "Волендам" - 9, "Камбур" - 8.

Не пропустите: В "МЮ" ввели новое "правило Роналду".

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:15 "Манчестер Сити" уничтожил"Челси" в Кубке Англии
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 10:42 Роналду арендовал шикарные апартаменты в Саудовской Аравии
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 10:32 "Аякс" упустил победу в матче чемпионата Нидерландов
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:19 "Интер" на 93-й минуте упустил победу в матче Серии А
Фото: инстаграм "Шеффилд Уэнсдей"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:00 "Ньюкасл" неожиданно вылетел из Кубка Англии
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:31 "Ювентус" одержал 8-ю победу подряд в Серии А
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:42 Тренер "Челси" назвал причину разгромного поражения от "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 15:30 20 голов на троих: "Лорьян", "Реймс" и "Тулуза" одержали разгромные победы в Кубке Франции Новости футбола Сегодня, 15:15 "Севилья" прервала 6-матчевую серию без побед в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 14:55 Синхронные потери "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда" и АЗ: результаты 15-го тура Эредивизии Новости футбола Сегодня, 14:42 Тен Хаг назвал причину, почему "МЮ" нужен новый нападающий Новости футбола Сегодня, 14:30 "Наполи" одержал уверенную гостевую победу в Серии А Новости футбола Сегодня, 14:15 "Манчестер Сити" уничтожил"Челси" в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 13:55 "Бешикташ" назвал "МЮ" условие для перехода Вегорста Новости футбола Сегодня, 13:42 "Реал" нацелился на ветерана "Интера" Новости футбола Сегодня, 13:30 "Манчестер Сити" близок к трансферу аргентинского таланта
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 09 янв 2023 Верона - Кремонезе прогноз и ставка на матч Серии А 9 января 2023 года Футбол 09 янв 2023 Болонья - Аталанта прогноз и ставка на матч Серии А 9 января 2023 года