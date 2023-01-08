В "МЮ" ввели новое "правило Роналду"

В “Манчестер Юнайтед” приняли решение сделать потолок зарплат игроков в клубе.

Ограничение получило название “правило Роналду”. Теперь ни один из игроков команды не сможет зарабатывать более 200 000 фунтов (€ 226 тыс.) стерлингов в неделю, о чем пишет Daily Mail.

Первым, кто пострадает от нового ограничения, станет вратарь Давида де Хеа. Его оклад составляет 425 тыс. в неделю.

Напомним, что Роналду покинул английский клуб осенью прошлого года. Он был самым высокооплачиваемым футболистом команды.