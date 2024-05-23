Сын Джеймса провел тренировку на базе Лос-Анджелес Лейкерс

Сын ЛеБрона, Бронни, провел тренировку на базе команды Лос-Анджелес Лейкерс, сообщил Джеймс.

Бронни принял участие в тренировке, продемонстрировав свой игровой арсенал. В этот момент на базе Лос-Анджелеса находился Леброн, Энтони Дэвис, руководители лиги и некоторые звезды НБА.

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джамал Кроуфорд после увиденного заявил, что Бронни делает все правильно, признавшись, что наблюдал бы за ним, даже если бы не знал, что это сын Леброна.

Ранее 19-летний Бронни выставил свою кандидатуру на драфт. Также Бронни вышел на трансферный рынок в NCAA, поэтому будет иметь возможность вернуться на второй год, но сменить колледж.

Напомним, что Лос-Анджелес Лейкерс могут выбрать Бронни Джеймса на драфте НБА. Команда уже провела собеседование с 19-летним баскетболистом в Чикаго.