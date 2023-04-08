"Шахтер" - "Металлист" - 1:0 (видеообзор)

В матче 20-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” на своем поле обыграл харьковский “Металлист” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Артем Бондаренко.

“Шахтер”, набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист” с 18 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Шахтер” – “Металлист” – 1:0 (0:0)

Гол: Бондаренко, 64 - 1:0

“Шахтер”: Трубин – Бондарь, Степаненко, Судаков (Тотовицкий, 90+2), Гочолеишвили, Сикан (Траоре, 61), Крыськив (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Бондаренко, Матвиенко, Ракицкий.

“Металлист”: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Чайковский (Панасенко, 69), Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов (Наумец, 63), Бойчук.

Видеообзор матча

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