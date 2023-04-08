"Динамо" без проблем победило "Минай"

В матче 20-го тура УПЛ “Динамо” на своем поле уверенно обыграло “Минай”.

Встреча завершилась победой киевлян со счетом 2:0.

В составе “Динамо” забивали Царенко и Ванат.

После 20 туров в активе киевлян 39 баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.