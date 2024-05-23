Сборная Италии объявила предварительный состав на Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 10:52Илья Хмельницкий эксперт Dailysports
Фото: https://x.com/Azzurri
Сборная Италии по футболу объявила предварительный состав на Чемпионат Европы 2024.
Главный тренер команды Лучано Спалетти вызвал 30 игроков. Тренировочный сбор Италии начнется 31 мая. В ряды национальной команды вызвали:
- Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм);
- Защитники: Франческо Ачерби (Интер), Алессандро Бастони (Интер), Рауль Белланова (Торино), Алессандро Буонджорно (Торино), Риккардо Калафьори (Болонья), Андреа Камбьязо (Ювентус), Маттео Дармиан (Интер), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Федерико Димарко (Интер), Джанлука Манчини (Рома), Джорджио Скальвини (Аталанта);
- Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Брайан Кристанте (Рома), Николо Фаджиоли (Ювентус), Михаэль Фолоруншо (Верона), Давиде Фраттези (Интер), Жоржиньо (Арсенал), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Самуэле Риччи (Торино);
- Нападающие: Федерико Кьеза (Ювентус), Стефан Эль-Шаарави (Рома), Риккардо Орсолини (Болонья), Джакомо Распадори (Наполи), Матео Ретеги (Дженоа), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттиа Дзакканьи (Лацио).
Напомним, что на Евро Италия сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Албанией. Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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