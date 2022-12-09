Сборная Бразилии получила усиление перед игрой с Хорватией на ЧМ-2022

Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро вернулся к тренировкам в общей группы команды.

Как пишет источник, опытный футболист тренировался с основной группой игроков в четверг вечером.

Таким образом, Алекс Сандро сумел восстановиться от травмы бедра.

Пока остается неясным, сможет ли бразилец сыграть в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Хорватией.

Напомним, что игра пройдет 9 декабря и начнется в 17:00.