Руководство ПСЖ готово платить Месси любые деньги

Руководство ПСЖ намерено сделать все возможное, чтобы Лионель Месси продолжил свою карьеру во французском клубе.

По данным Mundo Deportivo, владелец ПСЖ уже сообщил отцу футболиста, что готов удовлетворить любые финансовые требования игрока, если он захочет больше денег, чем предложенные по новому контракту.

То же самое касается и продления контракта на более длительный срок.

Напомним, что контракт ПСЖ с футболистом истекает в июне этого года.