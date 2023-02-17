Россия получит очки в таблицу коэффициентов УЕФА, несмотря на бан

Россия все же получит очки в таблицу коэффициентов УЕФА, хотя сборные и команды страны отстранены от международных матчей.

Об этом сообщили в УЕФА.

Там ответили на возмущение россиян о том, что они не получили 4,333 балла в таблицу коэффициентов и опустились на 23-е место.

“После отстранения клубов и сборных от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления, России будет получать наименьшее количество очков, заработанных за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла. Они будут начислены по завершении сезона-2022/23”, – сообщается на сайт союза.