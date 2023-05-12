Российского футболиста в Европе могут дисквалифицировать на 12 матчей

Российскому форварду “Хапоэля Беер-Шива” Магомед-Шапи Сулейманову грозит серьезное наказание за участие в драке, произошедшей во время матча чемпионата Израиля.

Как пишут местные СМИ, игрока может ждать бан на 12 поединков.

Также известно, что арендованный у “Краснодара” футболист уже извинился перед фанатами и ассоциацией.

По словам Сулейманова, он до этого никогда не попадал в подобные ситуации.