Роналду с саблей принял участие в праздновании Дня основания Саудовской Аравии (фото)

Капитан и лидер “Аль-Насра” Криштиану Роналду принял участие в праздничной церемонии, посвященной празднованию Дня основания Саудовской Аравии.

Данный праздник появился в этом государстве в январе 2022 года.

На опубликованных футболистом кадрах, он размахивает саблей, снимается в национальной одежде Саудовской Аравии, а также принимает участие в шествии по стадиону.

“Хочу поздравить Саудовскую Аравию с Днем основания! Для меня особенный опыт принять участие в этом празднике”, - написал он.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023