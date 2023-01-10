Роналду просят помочь разобраться с главной проблемой в Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер Аль-Насра/Автор неизвестен
Представительница правозащитной организации ALQST for Human Rights Лина Аль-Хатлул надеется, что новичок “Аль-Насра” Криштиану Роналду сможет помочь решить проблему с нарушением прав человека в Саудовской Аравии.
По ее словам, Роналду имеет огромное влияние во всем мире и должен “использовать свой голос во благо”.
“Роналду может использовать свою платформу для призыва к освобождению заключенных, призыва к прекращению мужской опеки. Он может помочь прекратить казни несовершеннолетних”, - сказала правозащитница.
Напомним, что контракт Роналду с саудовским клубом рассчитан на 2,5 года.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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