Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду отреагировал на очередную победу своей команды.

Вчера 38-летний португалец отдал две голевых передачи в игре с “Аль-Таавуном” (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

После матча Роналду написал следующее: “Мы на вершине лиги и набрали три важных очка! Отличная командная работа!”.

В данный момент команда Роналду лидирует в турнирной таблице, опережая преследователей по дополнительным показателям.