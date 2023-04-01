Роналду мог перейти в "Тоттенхэм"

Португальский форвард Криштиану Роналду рассматривался как потенциальный трансфер в “Тоттенхэм".

Как сообщает Daily Mail, в 2022 году между президентом клуба Даниэлем Леви и тогдашним тренером Антонио Конте состоялись неофициальные переговоры о такой возможности.

В итоге стороны пришли к мнению, что это не лучшее решение для команды.

Напомним, что зимой Роналду перешел в “Аль-Наср”.