АНГ АНГ NG NG
Главная Новости Рома Моуринью не сумела добиться победы в домашнем матче Серии А

Рома Моуринью не сумела добиться победы в домашнем матче Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:44
Рома Моуринью не сумела добиться победы в домашнем матче Серии А Фото: твиттер Ромы/Автор неизвестен

В матче 1-го тура итальянской Серии А римская “Рома” на своем поле сыграла вничью с “Салернитаной”. Матч состоялся в Риме на стадионе “Стадио Олимпико” и завершился со счетом 2:2.

На 17-й минуте счет открыл Андреа Белотти, которому отдал голевой пас Диего Льоренте. На 36-й минуте равновесие восстановил Антонио Кандрева с передачи Федерико Фасио. В начале второго тайма гостей вперед вывел Кандрева, который сделал дубль с передачи Домагоя Брадарича. На 82-й минуте “Рому” от поражения спас Белотти, который сделал дубль. Голевую передачу в данном эпизоде сделал Леандро Паредес.

“Рома” – “Салернитана” - 2:2 (1:1, 1:1)
Голы: 1:0 – 17 Белотти, 1:1 – 36 Кандрева, 1:2 – 49 Кандрева, 2:2 – 82 Белотти.

“Рома”: Руй Патрисиу, Кристенсен (Карсдорп, 65), Смоллинг (Паредес, 65), Льоренте, Манчини, Спинаццола (Залевски, 65), Кристанте, Ауар (Пагано, 90), Бове (Саншеш, 65), Эль-Шаарави, Белотти.

“Салернитана”: Очоа, Маццокки (Диа, 66), Фасио, Дьомбер, Ловато, Брадарич, Кандрева, Кастанос (Самбия, 78), Кулибали, Маджоре (Ленговски, 78), Бутхейм (Кулибали, 88).

Желтые карточки: Дьомбер (41), Маджоре (66), Кастанос (69), Фасио (83).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Рома Салернитана Серия А Италия
Популярные новости
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги
Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины
Челси потерпел поражение в дерби Лондона Новости футбола Сегодня, 13:51 Челси потерпел поражение в дерби Лондона
Киевское "Динамо" проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте Новости футбола Сегодня, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории Новости футбола Сегодня, 05:45 Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории
Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 16:12 Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:06 Монако одержал разгромную победу в матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 14:44 Рома Моуринью не сумела добиться победы в домашнем матче Серии А Новости футбола Сегодня, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 13:51 Челси потерпел поражение в дерби Лондона Новости футбола Сегодня, 13:35 Коло-Муани принес Айнтрахту победу в 1-м туре Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 13:17 Брест одержал вторую победу и возглавил Лигу 1 Новости футбола Сегодня, 13:07 Унион одержал разгромную победу в 1-м туре Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:00 Астон Вилла уничтожила Эвертон в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года