Рома Моуринью не сумела добиться победы в домашнем матче Серии А

В матче 1-го тура итальянской Серии А римская “Рома” на своем поле сыграла вничью с “Салернитаной”. Матч состоялся в Риме на стадионе “Стадио Олимпико” и завершился со счетом 2:2.

На 17-й минуте счет открыл Андреа Белотти, которому отдал голевой пас Диего Льоренте. На 36-й минуте равновесие восстановил Антонио Кандрева с передачи Федерико Фасио. В начале второго тайма гостей вперед вывел Кандрева, который сделал дубль с передачи Домагоя Брадарича. На 82-й минуте “Рому” от поражения спас Белотти, который сделал дубль. Голевую передачу в данном эпизоде сделал Леандро Паредес.

“Рома” – “Салернитана” - 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 17 Белотти, 1:1 – 36 Кандрева, 1:2 – 49 Кандрева, 2:2 – 82 Белотти.

“Рома”: Руй Патрисиу, Кристенсен (Карсдорп, 65), Смоллинг (Паредес, 65), Льоренте, Манчини, Спинаццола (Залевски, 65), Кристанте, Ауар (Пагано, 90), Бове (Саншеш, 65), Эль-Шаарави, Белотти.

“Салернитана”: Очоа, Маццокки (Диа, 66), Фасио, Дьомбер, Ловато, Брадарич, Кандрева, Кастанос (Самбия, 78), Кулибали, Маджоре (Ленговски, 78), Бутхейм (Кулибали, 88).

Желтые карточки: Дьомбер (41), Маджоре (66), Кастанос (69), Фасио (83).