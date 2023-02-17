Рэшфорд повторил результат своего самого успешного сезона

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рэшфорд повторил свой рекорд результативности за английский клуб.

Вчера молодой англичанин забил гол в ворота “Барселоны” (2:2) в Лиге Европы и он стал для него 22-м в текущем сезоне.

В чемпионате Англии форвард забил 12 мячей, еще 5 в Кубке английской лиги, 4 – в Лиге Европы и 1 – в Кубке Англии.

Интересно, что в свой самый результативный сезон (2019/20) Рэшфорд забил 22 гола. В этом сезоне он наверняка установит рекорд для себя.